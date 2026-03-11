Agencia marítima de Reino Unido reporta que un barco ha recibido un impacto cerca de Ormuz

Según la alerta de la UKMTO, el capitán del barco informó que el buque ha sufrido daños por un "proyectil sin identificar" 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, un punto todavía situado dentro del golfo Pérsico pero a poca distancia de Ormuz, un estrecho clave en el transporte de crudo que se encuentra en alerta por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El capitán de la embarcación aseguró que todos los integrantes de la tripulación están a salvo.

La UKMTO ha contabilizado desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto, hasta el 10 de marzo catorce incidentes que han afectado a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

De estos incidentes, cuatro son reportes de "actividades sospechosas", como por ejemplo escuchar o ver explosiones, y diez son ataques que han impactado contra una embarcación.

La Organización Marítima Internacional contabiliza que estos ataques han dejado a siete marineros muertos.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula un 20 % del crudo mundial, ha visto cómo su tráfico ha caído drásticamente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán que ha desencadenado una escalada de tensiones regional, con contragolpes de Teherán a los países del golfo aliados de Estados Unidos.

Irán, que cierra el estrecho por el norte, ha amenazado repetidamente con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras que Washington ha insistido en que la ofensiva solo crecerá si Teherán bloquea el flujo de crudo por este punto estratégico.

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz más estas amenazas persistentes tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.