Al menos 64 muertos por ataques israelíes en Líbano en 24 horas y 634 en últimos diez días

Según los últimos datos difundidos este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, entre las 634 personas muertas desde el 2 de marzo hay 91 niños, a los que se suman otros 275 menores que han resultado heridos desde el estallido del conflicto en diferentes zonas del país.

Entre el personal sanitario, el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, ha contabilizado 15 muertos y 45 heridos en los últimos diez días, además de ataques contra siete vehículos relacionados con el sector, nueve contra centros médicos y 22 contra equipos de emergencias.

Este mismo miércoles, la Cruz Roja libanesa anunció el fallecimiento de uno de sus paramédicos a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí que tuvo lugar hace dos días contra una ambulancia en la localidad de Majdal Zoun, en el sur del país.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte de Israel.

El conflicto ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en el territorio libanés.

El estallido de violencia, enmarcado en la guerra de Irán, comenzó apenas 15 meses después de que el Líbano e Israel alcanzaran un acuerdo de alto el fuego para poner fin a otro conflicto, que ya había dejado 4.000 muertos más en el país entre 2023 y 2024.