Albergue para niños con VIH en Perú lanza alerta al tener solo 14,5 dólares en sus cuentas

La asociación benéfica 'Un día de esperanza' (AUDE), cuyo albergue se encuentra en el distrito de Bellavista, en la provincia limeña del Callao, anunció en un comunicado el inicio de una campaña de recolección de bienes usados para organizar un mercado de pulgas que le permita generar ingresos inmediatos y cubrir deudas acumuladas con el personal operativo y los requerimientos administrativos exigidos por las autoridades.

Además de la escasez de liquidez, la entidad enfrenta el desafío de mantener sus programas sociales para más de 90 niños con VIH y menores en situación de riesgo, según dijo el director de la institución, Jorge Liébana, en el comunicado.

El representante agregó que la situación es apremiante debido a que su actual presupuesto solo cubre el 20 % de las necesidades prioritarias de la institución, aunque desde mayo recibirán el apoyo económico de una fundación, que aún será insuficiente para garantizar la operatividad total de su local.

Por ese motivo, Liébana dijo que el riesgo de cese de operaciones del albergue, que beneficia directamente a niños de entre 3 y 11 años, "es elevado" y que es la primera vez que la institución enfrenta una carencia de fondos tan profunda.

La asociación remarcó que cuenta con acreditaciones oficiales que respaldan su "transparencia y formalidad" para recibir eventuales donaciones y sostuvo que mantiene la expectativa de convertirse "en un centro de excelencia para el bienestar y la educación"

Los últimos datos del Ministerio de Salud, al 2025, señalan que en Perú viven unas 110.000 personas con VIH y se ofrece tratamiento gratuito con antirretrovirales en 428 establecimientos de primer nivel de atención de todo el país.