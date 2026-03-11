Alemania anuncia que liberará sus reservas de crudo tras la petición de la AIE

En una comparecencia en Berlín, la ministra aseguró que para el país germano "el suministro energético está asegurado", pero resaltó que debido a la guerra en Irán y Oriente Medio los precios han subido de forma significativa y hay "volatilidad" en los mercados energéticos.

Alemania consume poco gas procedente del golfo Pérsico -sólo el 4 % del total de la Unión Europea (UE)- y los depósitos de gas ya han comenzado a llenarse tras el invierno con gas noruego y GNL de EE. UU., explicó Reiche, pero matizó que la situación respecto al crudo es "tensa", debido al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz.

En este contexto, anunció Reiche, el Gobierno alemán ha decidido responder de forma positiva a la petición de la AIE para liberar reservas de crudo de un volumen de 400 millones de barriles, equivalentes a más de 50 toneladas de crudo, en señal de "solidaridad" con países asiáticos como Japón y Corea del sur, muy afectados por la escalada de precios.

Si la propuesta de la AIE es aceptada por todos los miembros, el Ministerio de Economía emprenderá conversaciones con la Asociación para las Reservas de Petróleo (EBV), agregó, la cual tendrá la potestad formal de ofrecer en el mercado los volúmenes en cuestión una vez que la correspondiente orden ministerial se publique en el boletín oficial del Estado.

Reiche cifró en 2,4 millones de toneladas de crudo la contribución alemana a la "mayor liberación de reservas en la historia de la AIE".