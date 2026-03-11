Banco Central de Ecuador presenta una cuenta para medir el aporte del océano a la economía

La iniciativa, denominada Cuenta Temática Oceánica del Ecuador, busca medir y cuantificar el aporte del capital natural marino al producto interno bruto (PIB), con el objetivo de incorporar en el análisis económico la sostenibilidad de los ecosistemas presentes en las zonas costeras, marinas y oceánicas.

Además, el BCE también prevé actualizar la Cuenta Ecosistémica de la Zona Económica Exclusiva Insular del Ecuador.

Para ello utilizará una metodología de base móvil, que permitirá mejorar la consistencia macroeconómica de los resultados y facilitar su actualización periódica.

La propuesta se suma a otros proyectos impulsados por el banco para integrar criterios ambientales en el análisis económico, entre ellos la Cuenta Satélite de Bioeconomía de Ecuador, que pretende visibilizar el valor estratégico de los recursos biológicos.

También destaca el programa 'Enverdecer el Banco Central del Ecuador', destinado a incorporar criterios de sostenibilidad en sus procesos institucionales.