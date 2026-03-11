Bolsa de México gana 0,24 %, contrario a mercados del mundo, y llega a 67.559,78 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas debido a un aumento en la aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró un ligero avance (0,08 %)", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la sesión con una ligera ganancia de 0,24 % para ligar dos sesiones al alza, algo que no ocurría desde las últimas dos sesiones de febrero".

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, destacaron los avances de las emisoras: Orbia (+5,37 %), Arca Continental (+2,47 %), Walmex (+2,19 %), Grupo México (+1,09 %) y Alsea (+0,98 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que con el movimiento positivo de este día, el mercado mexicano acumula un rendimiento en lo que va del año del +5,06 %.

"El IPC terminó la jornada con un alza y, a nivel empresarial, 18 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", dijo Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,45 % frente al dólar, al cotizar en 17,67 unidades por billete verde, frente a los 17,59 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 270 millones de títulos por un importe de 18.874 millones de pesos (unos 1.068 millones de dólares).

De las 680 firmas que cotizaron en la jornada, 311 terminaron con sus precios al alza, 342 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 7,32 %; de las firmas de materiales para la construcción Orbia Advance Corporation (ORBIA), con el 5,37 %, y de la Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el 4,33 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma inmobiliaria Vinte (VINTE), con el -6,21 %; de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el -5 %, y de la minera Fresnillo (FRES), con el -4,5 %.