China defiende que resolución sobre ataques de Irán a países del Golfo "no es equilibrada"

"Estados Unidos e Israel actuaron sin autorización y, en medio de negociaciones, lanzaron un ataque (contra Irán), lo que supone una violación de la Carta de la ONU. Este conflicto no tiene legitimidad ni base jurídica", manifestó.

El representante chino dijo que la prolongación del conflicto "no ofrece beneficio alguno" y que la mejor manera de evitarlo es "que EE.UU. e Israel cesen sus operaciones de inmediato".

"La soberanía y la integridad territorial de los países del Golfo también debe respetarse", matizó Fu, y enfatizó que China no apoya los ataques iraníes contra esos países y condena "los ataques indiscriminados contra civiles inocentes y objetivos no militares".

Fu agregó que Pekín "entiende las inquietudes" que tienen los países del Golfo, "cuya soberanía debe ser respetada", e incidió en que aunque participó en las consultas sobre la resolución aprobada hoy, China cree que "el proyecto no refleja la situación de manera equilibrada".

"Valoramos la resolución y entendemos la situación de estos países", dijo, si bien acotó que "las sugerencias de China no fueron tomadas en cuenta", con lo que "no tuvimos más opción que abstenernos".

También señaló que las únicas víctimas "son los pueblos de la región" y que la solución es "volver al diálogo y la negociación".

"China siempre ha sido una fuerza de paz, y contamos con un enviado en Oriente Medio que está tratando de promover el cese de las hostilidades. Seguiremos trabajando para crear sinergias a favor de la paz", afirmó.

El Consejo aprobó hoy una resolución presentada por Baréin en nombre del resto de países atacados por Irán y que contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y de Rusia (que no ejercieron su derecho de veto).

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".