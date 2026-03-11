Chubb asegurará a buques que crucen el estrecho de Ormuz amparados por el Gobierno de EEUU

El programa, gestionado junto con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), ofrecerá cobertura por hasta 20.000 millones de dólares "en daños de forma rotativa para ciertos tipos de siniestros", según informó la DFC.

La iniciativa busca reactivar el transporte marítimo después de que la guerra y las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní desalentaran a los buques a transitar por este paso estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial.

El anuncio se produce el mismo día en que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) aprobó liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, en un intento por contener la subida de los precios del crudo a nivel global por el impacto del conflicto.

Pese al anuncio, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 4,55 %, hasta 87,25 dólares el barril.

Según analistas, el "factor crítico" que influye en los precios "sigue siendo la duración de la guerra".

Hasta ahora, las tripulaciones se han mostrado reacias a utilizar la ruta por temor a ser atacadas. Tres barcos frente a las costas de Irán fueron alcanzados por proyectiles este miércoles, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo, lo que convierte esta ruta en la única salida marítima de una región rica en petróleo.

Chubb cerró sus operaciones en Wall Street este miércoles con pérdidas del 0,76 %.