Colonos israelíes se asientan en el Monte Ebal de la ciudad de Nablus, Cisjordania ocupada

Mientras la atención mediática se mantiene en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, la pasada madrugada los colonos crearon un inicio de asentamiento ('outpost') cerca del llamado 'altar de Josué', un sitio arqueológico mencionado en la Biblia y descubierto en 1980, detalla Wafa.

"Estudiantes de una escuela religiosa rural fueron trasladados al lugar con el objetivo de establecer una presencia permanente de colonos. El rabino Eliakim Levon, presidente del Consejo Regional de Samaria, también estuvo presente, destacando la naturaleza ideológica y religiosa de la iniciativa colonial", recoge Wafa.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la ONU han dictaminado que la presencia israelí en Cisjordania ocupada es ilegal y ha llamado a Israel a desmantelar sus asentamientos y el muro -en su mayoría construido en territorio palestino- con el que rodea Cisjordania.

El Monte Ebal, que también aparece en la Biblia, les permite además controlar la ciudad palestina de Nablus -de la que ofrece una vista panorámica- así como varias aldeas circundantes.

Amana, una organización clave del movimiento de colonos israelíes que se dedica principalmente a erigir nuevos asentamientos en territorio ocupado desde 1967, está detrás de este nuevo emplazamiento según la agencia de noticias palestina.

Por su parte, la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, entidad vinculada a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), declaró que esta ocupación es parte de una iniciativa para "duplicar el número de colonos en el norte de Cisjordania mediante el establecimiento de nuevos asentamientos coloniales y la expansión de los existentes".

En la mayor expansión en décadas, las autoridades israelíes autorizaron a finales de mayo de 2025 el establecimiento de 22 nuevos asentamientos -legalizando una docena ya existentes- en Cisjordania ocupada, incluido este del Monte Ebal.

"La ocupación (Israel) intenta explotar narrativas religiosas y bíblicas para justificar su control sobre el lugar", denunció la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos.

EFE solicitó hoy información al respecto al COGAT, organismo militar israelí que controla los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, sin obtener respuesta.