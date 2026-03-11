David Hockney recoge la esencia de Normandía en una obra de 70 metros en Londres

La exposición en la galería Serpentine, presentada anteriormente en París, llega a la capital británica para exhibir el gran mural de 70 metros de largo compuesto por más de 100 pinturas digitales en las que se muestran primavera, verano, otoño e invierno en la campiña normanda.

El director artístico de la Serpentine, Hans Ulrich Obrist, señaló que Hockney, de 88 años y que no asistió en persona, busca que el visitante camine, "pero que luego tenga que doblar la esquina y descubrir cosas nuevas constantemente", según explicó a EFE.

El pintor se mudó a Francia en 2018 y durante el confinamiento por la pandemia creó muchas pinturas de manera digital mientras se encontraba al aire libre y que más tarde combinó en esta muestra.

A principios de 2020 el mundo se detenía por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, Hockney continuó observando lo que le rodeaba y plasmándolo en esta impresionante obra de arte.

Las herramientas de pintura digital le permitieron reflejar la esencia de cada escena y los cambios de luz al aire libre con precisión y de forma inmediata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La muestra presenta también 'Otros pensamientos sobre pintura', una serie de cinco bodegones y cinco retratos pintados al óleo muy íntimos, en la que se observan las personas que lo rodean a diario, su equipo y sus amigos más cercanos.

Tras casi seis décadas de carrera, David Hockney continúa explorando el lenguaje artístico fusionando lo figurativo y lo abstracto a través de bodegones, retratos y con un enorme friso panorámico que invita a reflexionar profundamente sobre el paso del tiempo. EFE.