Detenido en España un prófugo buscado en Perú por un delito de secuestro y extorsión

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, el detenido estuvo residiendo en España con una identidad falsa desde el año 2004 y fue arrestado el pasado 26 de enero por la reclamación judicial internacional vigente y trasladado posteriormente al juzgado para materializar la extradición.

El 4 de diciembre de 2025, una denuncia a través del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos informó de que un hombre que se dedicaba a cometer hurtos en España en realidad no era esa persona, sino un reclamado que utilizaba una identidad falsa.

Las autoridades extranjeras solicitaron la detención de este varón, sobre el que figuraba una orden de búsqueda, detención y extradición.

Los hechos por los que figuraba la orden de búsqueda en Perú se produjeron en el mes de abril de 1999, cuando el detenido formaba parte de una organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión.

En aquella ocasión, haciendo uso de armas de fuego, secuestró a un hombre y a dos familiares a punta de pistola y les mantuvo retenidos durante nueve días, exigiendo una cuantía económica a cambio de su liberación.