Detienen a dos personas por amenazas contra el presidente de Costa Rica

El primer sospechoso es un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien habría emitido en público amenazas contra la integridad física del presidente y de la presidenta electa. Trejos fue detenido por otra causa, a lo cual se le agregó el asunto de las amenazas.

La segunda detención se trata de una mujer de apellido Gamboa, quien por medio de redes sociales habría lanzado amenazas contra Chaves y Fernández.

El OIJ informó que allanó la casa de la mujer y allí decomisó dispositivos electrónicos y otras evidencias para el caso.

El delito de amenazas agravadas se castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel, según el Código Penal costarricense.

El pasado 4 de febrero, el OIJ había detenido en un allanamiento a otra mujer como sospechosa de lanzar amenazas en redes sociales contra la presidenta electa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación del caso inició cuando el OIJ recibió informaciones confidenciales acerca de que la mujer estaba publicando videos en redes sociales que contenían múltiples amenazas en contra de Fernández.

El presidente Chaves terminará su mandato de cuatro años el próximo 8 de mayo, cuando entregue el poder a Laura Fernández, ganadora en primera ronda de las elecciones del pasado 1 de febrero.

Durante su mandato, Chaves ha expresado varias veces su descontento con las autoridades judiciales del país porque considera que no han actuado con rapidez contra personas que en redes sociales han lanzado amenazas contra su integridad.