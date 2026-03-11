Detienen a siete policías acusados de colaborar con el narcotráfico y las milicias en Río

Las pruebas recogidas durante la investigación revelaron que los detenidos usaban el uniforme y su posición institucional para favorecer el tráfico de drogas y la actuación de milicias (grupos parapoliciales), afirmó la Policía Federal en un comunicado.

El organismo cumplió las órdenes de captura y allanamientos expedidas por la Corte Suprema de Justicia, en acciones que se llevaron a cabo en Río y en dos municipios de su zona metropolitana, según lo informado en un comunicado.

De acuerdo con la nota, las investigaciones revelaron una estructura orientada no solo a facilitar la logística del narcotráfico y de las milicias, sino también a proteger a criminales y ocultar ganancias económicas ilícitas.

La acción se enmarca en una estrategia nacional de inteligencia destinada a neutralizar facciones armadas, cortar sus fuentes de financiación y bloquear sus conexiones con agentes del Estado.

Los uniformados, que responderán por los delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva, y lavado de dinero, fueron suspendidos de sus funciones y se levantó el sigilo de todos los equipos electrónicos que se les incautaron.

Los siete agentes de la Policía Militarizada detenidos se suman a los 21 de varias fuerzas de seguridad arrestados entre lunes y martes por presuntos vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro.

Hasta el momento, las investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía regional han revelado diferentes formas de cooperación entre los uniformados y las organizaciones criminales.

La protección a puntos de juegos de azar ilegales, la extorsión a narcotraficantes y la intermediación para favorecer a narcotraficantes, milicianos y hasta a delincuentes internacionales están entre ellas.