Dictan prisión provisional a un hondureño reclamado por EEUU por agresión sexual infantil

La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a periodistas que la medida fue adoptada tras la audiencia de información, en la que se notificó al detenido de los cargos presentados por una corte del Distrito de Oklahoma, del condado de Comanche.

Alvarado Bueso, de 38 años, es requerido por los delitos de "violación en primer grado, actos lascivos o indecentes y abuso sexual infantil en perjuicio de menor de edad", precisó Villars.

"El juez que conoce este proceso ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) que busque un centro penitenciario donde exista una celda o módulo, donde se le pueda garantizar (al detenido) su seguridad y no tenga que compartir espacio con otros privados de libertad y cuente con resguardo permanente las 24 horas", explicó Villars.

El juez programó la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para el próximo 22 de abril, donde se decidirá si se concede o no la entrega del ciudadano a las autoridades estadounidenses.

Alvarado Bueso fue capturado el martes en una operación coordinada por la Policía Nacional en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho (este), en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de extradición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honduras mantiene un tratado de extradición vigente con Estados Unidos que, desde 2014, ha permitido la entrega de más de 60 ciudadanos reclamados por Washington, principalmente por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada.

La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 a través de una reforma constitucional.