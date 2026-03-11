Docentes protagonizan segundo día de protestas en Paraguay contra reforma a jubilaciones

Desde la madrugada de este miércoles, los maestros empezaron a concentrarse en la Plaza Uruguaya, ubicada en el llamado microcentro de Asunción, para marchar hacia el Parlamento.

La zona permanece bajo un fuerte resguardo policial, ya que se espera la movilización de al menos 10.000 personas procedentes de todo el país, dijo el director de la Policía en Asunción, el comisario Juan Agüero, a la radio ABC Cardinal.

Los docentes rechazan la inclusión de una edad mínima de jubilación, que actualmente no se aplica para el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales e integrantes de las Fuerzas Públicas.

Además, piden un aumento del aporte estatal a la 'caja fiscal' de hasta el 14 %, aunque el establecido por la ley es del 3 %.

En el texto que se prevé debatan los senadores esta jornada se establecerán en 53 y 58 años las edades de jubilaciones extraordinarias y ordinarias, según lo pactado el lunes en una reunión entre gremios y representantes del Legislativo y el Ejecutivo. Además, fija en 10 % el aporte estatal.

De aprobarse el documento, se devolverá a la Cámara de Diputados, que podría sancionar la iniciativa el jueves.

La Cámara Baja aprobó en febrero pasado, en medio del receso legislativo que concluyó este 1 de marzo, una reforma que establece en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria tras 25 años de aportes.

Las protestas, indicó a ABC Cardinal el jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Daniel Cárdenas, generaron este miércoles caos vehicular debido a los cierres de varias vías en Asunción, una ciudad de unos 500.000 habitantes que alberga las principales instituciones públicas y recibe a miles de personas que residen en ciudades dormitorio.