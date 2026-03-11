Dos militares desaparecidos tras accidente de embarcación en río de la Amazonía de Ecuador

La cartera de Estado señaló que la embarcación sufrió un desperfecto mecánico en el motor mientras navegaba en mitad del río, lo que impidió su maniobra y, debido a la fuerza de la corriente, se volcó.

El Ejército añadió que las condiciones climáticas de la zona también fomentaron que se produjera el hecho.

Tras el accidente, dos de los ocupantes lograron salir del agua, mientras que otros dos permanecen desaparecidos, por lo que se mantienen operativos de búsqueda y rescate en la zona.

Según confirmó el Ejército ecuatoriano, los desaparecidos son dos militares, mientras que el bombero y el otro militar que iba a bordo salieron "ilesos" de la embarcación.

La SNGR señaló que por el momento no se han reportado fallecidos y aclaró que el incidente no está relacionado con las fuertes lluvias que en las últimas semanas azotan a varias partes del país, y por las que ya se registran ocho muertos desde inicio de año.

Las labores de búsqueda son realizadas por el Batallón de Selva número 61 Santiago, del Ejército ecuatoriano, en coordinación con entidades de respuesta y pobladores del sector.

Además, se solicitó apoyo al Cuerpo de Bomberos de Morona, según confirmó la SNGR.