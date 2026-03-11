Ecuador decomisa en el mar 1,6 toneladas de droga que aparentemente iban a Norteamérica

La operación, ejecutada por la Armada de Ecuador, fue posible gracias a la coordinación con el servicio de inteligencia de la Policía Nacional.

En un comunicado, el Ministerio explicó que el cargamento estaba distribuido en 67 bultos que fueron presuntamente lanzados al mar por organizaciones vinculadas al narcotráfico, a la altura de la ciudad costera de Manta, con la intención de huir de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades señalaron que la droga incautada tendría un valor de 50 millones de dólares en el mercado internacional.

El punto donde fue hallada la droga se ubica en rutas marítimas frecuentemente utilizadas por el narcotráfico que parten desde distintos puntos de la costa continental ecuatoriana.

"Son rutas del sur. Salen de toda nuestra costa continental, desde Salinas hasta Esmeraldas, bajan un poco al sur y luego se dirigen al oeste, cerca de Galápagos. Algunos pasan por el oeste de las islas y otros cruzan por el centro, por mar abierto", explicó un portavoz de las FF.AA. en rueda de prensa.

Este martes, además, la Armada ecuatoriana y la Guardia Costera de los Estados Unidos incautaron 1,9 toneladas de droga en altamar, que aparentemente también iban destinadas a Norteamérica, y detuvieron a dos personas, según informó la institución militar ecuatoriana.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.