EE.UU. advierte a la población iraní junto a instalaciones portuarias usadas para ataques

La alerta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) "urge a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando", indicando que los militares de EE.UU. "no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares".

"El régimen iraní está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para conducir operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional. Estas peligrosas acciones arriesgan las vidas de personas inocentes", indicó el mensaje del organismo, con sede en Florida.

El CENTCOM, que no detalló posibles agresiones en la zona, avisó de que "los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierte en blancos legítimos de ataques militares bajo el derecho internacional".

Por ello, pidió a los trabajadores iraníes de los muelles, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales que eviten los barcos navales de Irán y su equipamiento militar.

La alerta se produce horas después de un vídeo del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en el que anunció "la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz desde el aire" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra, y las disrupciones en su transporte han encarecido notablemente los costes del combustible.

Este miércoles, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril, tras las fuertes caídas recientes por la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

El Ejército iraní anunció que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de "propiedad israelí" con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho, donde afirmó mantener un control "sin descuidos".

En tanto, el CENTCOM aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, incluyendo 16 barcos minadores.