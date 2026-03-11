EEUU dice que ha atacado 5.500 objetivos en Irán y que busca proteger el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, con 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, bombardearon Irán "casi cada hora" el martes, cuando también destruyeron "los últimos cuatro" buques de guerra Soleimani, los más grandes de Irán, aseveró en un video el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, con sede en Florida.

Los soldados también atacaron una fábrica de misiles la noche del martes, por lo que Cooper sostuvo que el Ejército ha "metódicamente desmantelado" estas armas y los drones iraníes, así como su base industrial de defensa.

"El poder de combate de EE.UU. se está fortaleciendo. El poder de combate de Irán está decayendo. Permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la capacidad de Irán de proyectar su poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos", declaró.

El almirante también resaltó que tienen la misión de acabar con la capacidad de ese país de "acosar a los barcos del estrecho de Ormuz" tras años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra. Este miércoles el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12 %, hasta los 86,89 dólares el barril, en medio de la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

El CENTCOM aseguró el martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, incluyendo 16 barcos minadores.

Pese a la narrativa estadounidense, Irán aseveró haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, pues sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

Mientras los ataques en Irán han matado a más de 1.300 personas, siete militares estadounidenses han fallecido por la ofensiva iraní, además de un integrante de la Guardia Nacional de EE.UU. que falleció por una "emergencia médica" en Kuwait en medio de la guerra.