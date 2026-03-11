EE.UU. respalda las compras indias de crudo ruso para "estabilizar" el mercado en crisis

"La India ha sido un aliado clave para mantener la estabilidad de los precios del petróleo en todo el mundo. Estados Unidos reconoce que las compras continuas de petróleo ruso forman parte de este esfuerzo", escribió Gor en X.

El representante diplomático insistió en que es "fundamental" que Washington y Nueva Delhi colaboren para garantizar la estabilidad del mercado energético, en plena tensión en los mercados ante la parálisis en el estrecho de Ormuz, por donde transita casi una cuarta parte del crudo mundial.

El nuevo tono de Washington contrasta con la estrategia que enfrentó a los dos gigantes en la ofensiva comercial de Donald Trump, en la que EE. UU. llegó a imponer aranceles del 50 % a determinados productos indios en respuesta, entre otros factores, a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Apenas unas horas antes, el presidente estadounidense anunció en su red Truth Social un acuerdo con el conglomerado energético privado indio Reliance Industries para construir una nueva refinería en el puerto de Brownsville (Texas), diseñada para procesar petróleo de esquisto estadounidense.

Trump cifró el acuerdo en 300.000 millones de dólares y aseguró que sería la primera nueva refinería construida en Estados Unidos en cinco décadas, en un momento en que el país busca reducir su dependencia exterior a cualquier coste.

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el permiso temporal para adquirir crudo ruso responde a la situación actual del mercado.

"La India ha sido un gran socio. Dejaron de comprar petróleo ruso cuando se lo pedimos y ahora les hemos permitido temporalmente volver a comprarlo para superar la situación actual", afirmó el martes en una rueda de prensa.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, reveló hace días que Washington incluso instó a la India a comprar cargamentos de petróleo ruso que ya se encuentran en el mar, muchos de ellos esperando ser descargados en refinerías chinas.

Según Wright, se trata de un "esfuerzo pragmático a corto plazo" para estabilizar el mercado energético global que no supone un cambio en la política estadounidense hacia Rusia ni beneficiará al Kremlin.