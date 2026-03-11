El aeropuerto de Berlín para su actividad 45 minutos tras avistarse un objeto desconocido

Según informaron a EFE fuentes aeroportuarias, hacia las 17.30 GMT se avistó un "objeto desconocido", lo que llevó a que se tomaran medidas de seguridad de forma coordinada con la Policía que incluyó una interrupción de despegues y aterrizajes durante 45 minutos.

En ese tiempo, las autoridades desarrollaron sin éxito actividades para la detección de drones.

"Durante 45 minutos, no hubo despegues ni aterrizajes", señalaron las fuentes del aeropuerto berlinés, que informaron de que a las 18.18 GMT el tráfico aéreo había vuelto a la normalidad, aunque la situación generó algunos retrasos en despegues y aterrizajes.

En los últimos meses se han producido avistamientos de drones en aeropuertos europeos e instalaciones militares en la región que han llevado a las autoridades locales a extremar sus protocolos de seguridad y a adoptar medidas similares que han afectado al tráfico aéreo con la vista puesta en evitar incidentes graves.