El argentino Hugo Mujica recibe en España el premio Loewe de poesía

Aunque "está gastado decir gracias", Mujica se declaró agradecido por estar celebrando algo "tan inútil como la poesía" y consideró la creatividad como "la relación más decisiva" que podemos tener: "Crear no es solo la manera de comprendernos, sino la manera más radical de dejarnos crear", dijo.

El acto de entrega de los Premios Loewe de Poesía 2025, uno de los galardones más importantes de este género en España, contó con la asistencia de escritores, personalidades de la cultura, el diseño y la moda.

También Leonor Pataki (Oaxaca, México, 1995) recogió el Premio a la Creación Joven por su libro 'Una madeja de estambre'.

Jaime Siles, miembro del jurado, aseguró que son dos libros muy distintos, tanto por edad y género de los premiados como por la concepción de la obra. Con Mujica se ha premiado "el poema instante", dijo, en alusión a su condensación y brevedad, mientras que los de Pataki son "poemas discursos", caracterizados por su desarrollo y contenido conceptual.

La escritora María Ángeles López destacó en su presentación que el libro de Mujica condensa aspectos esenciales de la poética del argentino, considerado "el poeta del silencio", y que en sus páginas dialogan "lo visible y lo invisible, la singularidad y la totalidad, la belleza y la nada".

También se refirió a su "apasionante" biografía. Después de vivir la cultura y la contracultura en Nueva York, donde fue artista plástico, Mujica estuvo siete años practicando la meditación sin pronunciar palabra en el monasterio trapense de Getsemaní (EE.UU.).

Mujica es autor de numerosos libros de poesía como 'Brasa blanca', 'Para albergar una ausencia' o 'Cuando todo calla' (Premio Casa de América en 2013).

Su poesía completa está encerrada en 'Del crear y lo creado'. Estudioso de la obra de Heidegger, publicó, además, varios ensayos sobre el filósofo alemán, 'La palabra inicial' y 'Señas hacia lo abierto'.

Por su parte, la mexicana Leonor Pataki consideró "un milagro" recibir el premio de poesía joven por su primera obra publicada, en especial viniendo de México, un país donde "la pobreza acecha tras cada esquina y dedicar tiempo a la creación poética es un poco suicida".

"Pero me he lanzado cual kamikaze", ha asegurado la escritora, comparándose con un gato de siete vidas, ya que este felino es el protagonista de su poemario. "La poesía es el último refugio ante el caos de la entropía existencial", ha señalado.

Sheila Loewe, presidenta de la fundación, introdujo el evento en el que se presentaron los poemarios ganadores "para celebrar la palabra hecha arte".

El Premio Loewe está dotado con 30.000 euros y la publicación del libro en la editorial Visor, mientras que el Premio a la Creación Joven conlleva 12.000 euros y la publicación del volumen también en Visor.

A esta convocatoria se presentaron 3.150 participantes de 45 países. Un 53 % procedía de Hispanoamérica, con Argentina, México y Colombia, en este orden, como los países con mayor índice de participación.

Un 23 % de los autores eran menores de 33 años y un total de 36 obras quedaron finalistas.