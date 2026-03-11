El brent cotiza estable en 88 dólares, pendiente de la liberación de reservas de petróleo

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7 horas (06.00 gmt), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,33 %, hasta los 88,07 dólares.

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Asimismo, los países del G7 aseguraron en la víspera que están listos a actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo.

La estabilidad con la que ha iniciado el miércoles la cotización del brent se produce después de que se desplomara en la víspera un 11,28 % en reacción a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que apuntaban a que la guerra en Irán estaba prácticamente "terminada".

El brent reaccionó a estos comentarios a la baja, aunque comenzó la semana disparado y rozando la cota de los 120 dólares por barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania a principios de 2022.