El brent y el texas suben cerca del 5 % después del anuncio de la AIE de liberar reservas

Así, al filo de las 17.00 gmt, el barril de brent supera los 92 dólares, después de tres días de 'montaña rusa' en el que el crudo ha llegado a tocar un techo de 119,50 en la cotización intradía en la madrugada de lunes, para luego bajar a 81.56, también intradía, en la jornada del martes.

A esta misma hora, el texas se cotiza a 87,44 dólares.

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

Birol, que señaló que la decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros, explicó que el objetivo de esta medida es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero quiso insistir en que lo más importante para que se restablezcan los flujos de crudo, pero también de gas, es que ese paso se pueda reabrir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los líderes del G7 se reunieron hoy en París de urgencia, precisamente para estudiar una respuesta conjunta a la situación creada por la guerra contra Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la escalada de precios de la energía.

A estos líderes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, les instó a que pidan a los países productores de hidrocarburos que se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que pueda desestabilizar los mercados y generar volatilidad.