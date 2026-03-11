El gas natural sube el 2 % tras desplomarse más del 14 % en la víspera

Según datos de mercado recogidos por EFE, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 2,22 %, hasta los 48,44 euros por megavatio hora (MWh).

En la víspera, el gas cayó con fuerza después de tres días de ascensos consecutivos. Acumula una revalorización de más del 40 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán y este país respondiera con ataques a otros países de la región.

La atención del mercado está hoy en una información de The Wall Street Journal, que indica que la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Asimismo, los países del G7 aseguraron en la víspera que están listos a actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo.