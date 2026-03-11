El Gobierno británico prohíbe en Londres la marcha del Día de Al Quds, vinculada a Irán

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, indicó en un comunicado que autorizó la solicitud al considerar la medida necesaria para prevenir "graves alteraciones del orden público", dado que además se preveían contraprotestas, en un ambiente volátil por las guerras en Gaza e Irán.

Mahmood subrayó que los manifestantes, convocados por la llamada Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC), podrán participar en una concentración estática, dentro de los límites establecidos por la Policía, que estarán vigentes durante un mes desde este miércoles a las 16.00 GMT.

El subcomisario de Scotland Yard y responsable de orden público, Ade Adelekan, afirmó que la marcha del Día de Al Quds es "especialmente polémica", por su origen en Irán y por estar organizada por una entidad "que apoya al régimen iraní", mientras que la IHRC subraya que su enfoque es propalestino.

Adelekan añadió que la evaluación de riesgos tuvo en cuenta "el elevado número de manifestantes y contramanifestantes que se prevén" y "las extremas tensiones entre diferentes facciones" y no criterios ideológicos.

Recordó que algunas marchas anteriores del Día de Al Quds, que se celebra anualmente en el Reino Unido desde hace décadas, derivaron en detenciones por "apoyo a organizaciones terroristas y delitos de odio antisemita".

Se trata de la primera prohibición de una manifestación en este país desde 2012, cuando el Gobierno vetó marchas del movimiento de extrema derecha Liga de la Defensa Inglesa (EDL, en inglés).

La IHRC condenó este miércoles la medida como "una violación de la libertad de expresión y concentración", y confirmó que participará en la concentración estática del domingo.

Su portavoz, Faisal Bodi, aseguró que su manifestación se ha producido durante más de 40 años de manera "pacífica" y tachó la decisión gubernamental de "políticamente motivada".

La jornada del Día de Al Quds fue instaurada en 1979 por Ruhollah Jomeini, líder de la revolución iraní, y se conmemora cada último viernes del Ramadán en varias ciudades del mundo, con manifestaciones de apoyo a la causa palestina y en oposición al sionismo.

Por su parte, la Campaña contra el antisemitismo celebró la prohibición y afirmó que permitir la marcha habría enviado el mensaje de que "los islamistas mandan en el Reino Unido".