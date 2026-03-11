El Gobierno de Trump busca la extradición de Alex Saab desde Venezuela, según el NYT

Fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

De acuerdo con las fuentes citadas por el diario, las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para la extradición de Saab se encuentran en una fase avanzada, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

El empresario colombiano fue detenido en 2021 en Cabo Verde, en África, cuando viajaba por negocios hacia Irán, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó casi dos años en prisión por cargos de lavado de dinero.

Saab, quien siempre negó las acusaciones, fue indultado en 2023 por Biden y devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que permitió la liberación de diez estadounidenses detenidos en el país sudamericano.

El colombiano fue recibido por Maduro en Venezuela como un héroe y en 2024 fue nombrado ministro de Industrias, cargo del que posteriormente fue cesado por la presidenta encargada Rodríguez.