El gobierno dice que cuatro aerolíneas extranjeras están interesadas en operar en Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, dijo que en los últimos días recibió el interés de aerolíneas de Argentina, Colombia, Panamá y Brasil para poder operar pronto en el país, y también de tres empresas locales para trabajar en vuelo domésticos.

"Esto va a permitir que los bolivianos tengamos un mejor servicio, ese es el objetivo de la política de los cielos abiertos", manifestó Zamora, en una conferencia de prensa.

Asimismo, adelantó que la aerolínea colombiana Avianca concretó vuelos diarios desde Cusco (Perú) hasta La Paz (Bolivia) con el arribo de al menos "4.500 pasajeros extranjeros" que llegarán a la ciudad sede de Gobierno de Bolivia para ir a "hacer turismo" al Salar de Uyuni, por ejemplo, lo que "generará mucha economía".

A la política de "cielos abiertos" se suma la habilitación de la llamada "quinta libertad aérea", de nueve que hay en el ámbito aeronáutico, que permite que líneas aéreas del exterior aterrice en una terminal dentro del territorio boliviano para recoger pasajeros nacionales y extranjeros para llevarlos a otro destino.

Zamora explicó que estos anuncios forman parte de cumplir con el proceso de apertura comercial que impulsa el presidente Paz con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en Bolivia y abrir un abanico de ofertas de otras empresas aéreas y no quedarse con el monopolio que tiene hasta ahora la estatal BoA.

Paralelamente a los avances con aerolíneas internacionales, el Gobierno de Bolivia está en pleno proceso de "potenciar" la estatal BoA con la recuperación de un avión con el cual suman 13 aeronaves que forman parte de la flota boliviana.

"Por el momento ya tenemos 13 aviones a disposición de la población, pero no nos quedamos ahí. Hasta julio tendremos 16 y en noviembre completaremos los 18. Con esa flota vamos a poder cubrir todo el país”, aseguró el ministro.

Zamora dijo que la intención es potenciar a BoA para que tenga la capacidad de "competir" con aerolíneas extranjeras que ingresen pronto a cielos bolivianos.

Explicó también que Bolivia ahorrará 5 millones de dólares en el mantenimiento de la flota de aviones de BoA porque ahora la empresa estatal tendrá su propio centro de mantenimiento con personal local.

BoA sostiene entre el 85 % y el 90 % del transporte aéreo en Bolivia, algo que fue duramente criticado por varios sectores del país a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) al no permitir el ingreso de otras aerolíneas, lo que generó después críticas por el mal servicio y pérdidas económicas para la empresa.