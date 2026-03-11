El jefe de Hizbulá anuncia su "compromiso" con el nuevo líder supremo iraní

"Confirmamos que seguimos comprometidos con su liderazgo, tal y como lo estuvimos con el líder y guía mártir (Alí) Jameneí y con el imán fundador (Ruholá) Jomeneí, firmes en apoyar la religión, la verdad y al ser humano", dijo Qassem en una carta al nuevo líder iraní difundida este miércoles por su formación.

"En mi nombre personalmente y en nombre de mis hermanos en el Consejo de la Shura de Hizbulá, de su liderazgo y de los combatientes de la Resistencia Islámica en el Líbano, renovamos nuestro compromiso con usted y le pedimos a Dios que le conceda éxito", agregó el secretario general.

En esta línea, también deseó que Jameneí, nombrado tras la muerte de su padre en los bombardeos de Israel y Estados Unidos, logre alcanzar las "aspiraciones de su pueblo" y continúe con el camino "doctrinal, político, moral y práctico" desarrollado por su predecesor para guiar a la población.

Hizbulá, un aliado clave de Teherán, por el que ha sido armado, financiado y entrenado, lanzó el 2 de marzo un ataque simbólico contra el norte de Israel en respuesta a la muerte del anterior líder supremo iraní, así como a los continuados bombardeos contra el Líbano.

Su acción, la primera en 15 meses de alto el fuego con Israel, desencadenó una intensa ofensiva aérea israelí contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios de Beirut, que deja ya 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 760.000 desplazados registrados con las autoridades.