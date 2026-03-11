El Kospi surcoreano sube un 1,4 % tras días de inestabilidad por la guerra en Irán

El indicador sumó 77,36 puntos, hasta las 5.609,95 unidades. En el cierre de la sesión previa, el Kospi llegó a subir más del 5 %, gracias al optimismo por las declaraciones que hablaban de un posible fin rápido de la guerra en Irán.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cayó un 0,07 %, o 0,85 puntos, hasta las 1.136,83 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentó un 1,12 %, mientras su principal competidor, SK Hynix, creció un 1,81 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor subió 0,95 %, y su empresa hermana Kia un 0,62 %.