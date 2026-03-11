El Nikkei avanza un 1,43 % impulsado por las tecnológicas tras buenos resultados de Oracle

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 776,98 puntos, hasta situarse en 55.025,37 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,94 %, o 34,57 puntos, hasta situarse en 3.698,85 enteros.

El parqué tokiota se vio revitalizado por la tecnológica estadounidense Oracle, que este martes presentó unos resultados financieros que superaron con creces las expectativas del mercado, renovando el optimismo por el sector de la inteligencia artificial (IA).

Mientras, la estabilización de los precios del crudo, en anticipación a una posible liberación de reservas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para contrarrestar los efectos de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, ayudó a impulsar a la Bolsa japonesa.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, creció un 1,07 %, mientras la energética TEPCO subió un 4,09 % y la naviera Mitsui O.S.K. Lines subió un 4,13 %.