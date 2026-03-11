El PE prorroga hasta 2027 la exención de privacidad para detectar pornografía infantil

Con 458 votos a favor, 103 en contra y 63 abstenciones, la Eurocámara respaldó una prórroga temporal de la actual excepción a la Directiva sobre Privacidad Electrónica, que expiraba en menos de un mes, con el fin de "alcanzar entre tanto un acuerdo sobre el marco jurídico permanente para prevenir y combatir el abuso sexual infantil en línea", explicó el PE en un comunicado.

El texto aprobado por el pleno defiende, no obstante, que las medidas voluntarias "deben seguir siendo específicas y proporcionadas" y que no deben ni aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo ni permitirse el escaneo de los datos de tráfico junto con datos de contenido.

Según el Parlamento, la tecnología utilizada sólo debe aplicarse al material que ya haya sido identificado como tal por un usuario, un denunciante "de confianza" o una organización, con medidas que deberían concentrarse en usuarios o grupos de usuarios sobre los que haya una sospecha razonable de conexión con ese tipo de material.

"Tenemos la responsabilidad de abordar el horrible delito del abuso sexual infantil, salvaguardando a su vez los derechos fundamentales de todas las personas. Esta excepción (...) es un instrumento temporal y estrictamente limitado que permite a los proveedores continuar con sus medidas de detección voluntarias en condiciones específicas", dijo la ponente, la eurodiputada socialdemócrata alemana Birgit Sippel.

Por su parte, un portavoz de la presidencia del Consejo de la UE, con quien deberá negociar ahora esta extensión, dijo que "es importante ampliar las normas temporales para los prestadores de servicios, a fin de evitar un vacío legal hasta que entre en vigor el marco a largo plazo para prevenir y combatir el abuso sexual infantil".

El Parlamento fijó su posición sobre la propuesta legislativa para un marco permanente en noviembre de 2023, y, una vez el Consejo de la UE adoptó también su posición en noviembre de 2025, los colegisladores comenzaron las negociaciones.