El Pentágono excluye a gráficos por fotos "poco favorecedoras" del secretario Hegseth

Las fotografías que generaron malestar en el equipo de Hegseth habrían sido tomadas el pasado 2 de marzo en la primera comparecencia ante periodistas del jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde del inicio de los ataques lanzados contra la República Islámica junto a Israel, el 28 de febrero.

Tras la publicación de las imágenes, el personal del secretario dijo a sus colegas que no les gustaba el aspecto del jefe del Pentágono, tras lo que decidieron excluir a los fotoperiodistas de las sesiones informativas siguientes, celebradas el 4 y 10 de marzo, indicaron al Post dos fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

La rueda de prensa del 2 de marzo fue la primera vez en la que Hegseth compareció ante reporteros en el podio del Pentágono desde el pasado junio, tras los bombardeos de Washington a instalaciones nucleares iraníes.

Agencias internacionales como Associated Press, Reuters, la europea EPA o Getty enviaron profesionales a la rueda de prensa.

La portavoz del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, explicó en un comunicado que están permitiendo solo la entrada de un representante por medio de comunicación sin credencial permanente para "utilizar de manera eficaz el espacio en la sala de prensa del Pentágono".

"Las fotografías (institucionales) de las ruedas de prensa se publican de inmediato en Internet para que el público y la prensa las utilicen. Si eso perjudica el modelo de negocio de ciertos medios, entonces deberían considerar solicitar una acreditación de prensa del Pentágono", advirtió.

Desde su regreso al poder en enero, el presidente Donald Trump han redoblado sus ataques contra la prensa, a menudo llegando a ofender a los reporteros que hacen preguntas que el mandatario considera ofensivas. Los miembros de su Gabinete, entre ellos Hegseth, también han adoptado posturas similares.

En consecuencia, el rebautizado como Departamento de Guerra - el que recibe más fondos públicos federales- dejó de hacer sus usuales ruedas de prensa semanales o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra lanchas supuestamente usadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, el Pentágono retiró las credenciales a la gran mayoría de los medios que trabajaban en el emblemático edificio a las afueras de Washington después de que éstos se negaran a aceptar nuevas reglas que establecen estrictas limitaciones de acceso a las instalaciones y el uso de fuentes y planteó la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando esta no sea clasificada.