El sector turístico español cree que guerra en Oriente Medio puede afectarle positivamente

Así lo aseguró el presidente del salón turístico B-Travel, Martí Sarrate, durante la presentación de este certamen, que se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo en Barcelona.

Sarrate, que es vicepresidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), argumentó que los turistas buscan experiencias positivas y también "valoran el concepto de seguridad", por lo que, si la guerra se alarga, muchas personas "se inclinarán por España".

El directivo dio por descontado que la guerra, desencadenada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país, ya está modificando las rutas áreas internacionales y hará repuntar la inflación, y en consecuencia, hará aumentar también las tarifas aéreas.

Afirmó que ese incremento de precios puede favorecer que los visitantes opten por "destinos de proximidad", pero en cualquier caso se mostró confiado en la fortaleza del sector.

Con el lema 'Biatjar', B-Travel, al que este año asistirán 110 expositores y 40 agencias, contará con presencia de casi la práctica totalidad de las regiones españolas y también de destinos internacionales como China, Croacia, el estado de Chihuahua (México), Francia, Portugal, República Dominicana o Uzbekistán, que es el país invitado en esta ocasión al salón.

Además de estos países que presentarán sus atractivos turísticos, habrá agencias especializadas en viajes de mujeres o en viajes con propuestas singulares a destinos como Colombia, Emiratos Árabes, Egipto, México, la región de la Patagonia o los países nórdicos de Europa.

España batió récord en cifras absolutas de visitantes internacionales durante el 2025, con un total de 96,7 millones de visitantes foráneos, un 3,2 % más respecto al año anterior, y el presidente de B-Travel espera que esta tendencia positiva continúe en 2026.