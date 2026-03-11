Empresa minera australiana firma un acuerdo con Japón para el suministro de tierras raras

Según informó la empresa en un comunicado el martes, Lynas suministrará a Tokio unas 7.200 toneladas anuales de NdPr (una mezcla de neodimio y praseodimio, dos tierras raras ligeras) hasta 2038, un material por el que el Gobierno nipón pagará un precio máximo de 110 dólares por kilogramo.

Lyne también informó de que "destinará a Japón gran parte de su producción de tierras raras pesadas".

China posee el 49 % de las reservas de tierras raras del planeta, aunque cuentan con yacimientos países como Brasil, India, Australia, EE. UU., Vietnam, Birmania, Indonesia o Groenlandia.

Las llamadas "tierras raras" son un grupo de 17 elementos metálicos esenciales para fabricar desde motores de coches eléctricos a aerogeneradores, imanes de alta potencia, chips, radares o misiles, así como teléfonos y otros dispositivos electrónicos avanzados.

Aunque no son escasos en la corteza terrestre, su extracción y refinado son complejos y altamente contaminantes.

China controla alrededor del 90% de la capacidad mundial de procesamiento y refinado, lo que le da una enorme ventaja sobre las cadenas de suministro tecnológicas de Occidente, y que ha utilizado como elemento de presión sobre Washington en las negociaciones por la guerra comercial.

El pasado octubre, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron un histórico acuerdo por un valor aproximado de 8.500 millones de dólares que busca reforzar la producción, el incremento del procesamiento y la exportación de tierras raras desde Australia hacia Estados Unidos.

Desde la perspectiva de Camberra, esta alianza con Washington habilita un doble objetivo: capitalizar su gran potencial minero y, al mismo tiempo, ayudar a diversificar las cadenas de suministro mundiales de minerales críticos, hasta ahora dominadas por China.