En los primeros dos meses del año Rusia casi alcanza el déficit previsto para todo 2026

En los dos primeros meses del año el déficit ascendió al 1,5 % del PIB, los ingresos fueron de 4,8 billones de rublos, mientras que los gastos totalizaron 8,2 billones de rublos, según cifras publicadas el martes por el Ministerio de Finanzas.

El déficit previsto para 2026 es de 3,8 billones de rublos, el 1,6 % del PIB.

En 2025 el déficit en enero y febrero fue de 2,4 billones de rublos, en 2024 fue de 1,1 billones de rublos.

Los ingresos presupuestarios para los dos primeros meses del año cayeron un 10,8 % en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que los gastos subieron un 5,8 %.

El Ministerio de Hacienda lo explica por "la pronta conclusión de los contratos y el pago anticipado de ciertos gastos contratados" y promete que "los altos niveles de déficit (...) no afectarán a los objetivos para el conjunto de 2026".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, aumentaron los ingresos que no supusieron ventas de petróleo ni de gas un 4,1 % debido al aumento impositivo, principalmente del IVA, que subió con la entrada del año dos puntos porcentuales, hasta el 22 %.

A su vez, los ingresos por venta de petróleo y gas cayó un 47,1 % en comparación con las cifras de 2025 y se situaron en 0,8 billones de rublos, algo que se explica por las sanciones internacionales impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, entre ellas las últimas impuestas por Estados Unidos a finales del año pasado contra las petroleras Lukoil y Rosneft.

También influye la caída de precio del crudo de los Urales y el fortalecimiento del rublo, algo desventajoso para las exportaciones en total.

Según el Ministerio de Economía el barril de crudo de los Urales se vendió a 41 dólares por barril en enero y a 44,6 dólares por barril en febrero, frente a los 59 dólares presupuestados.

A causa de las sanciones, Rusia se ve obligada a vender su petróleo rebajado de precio, llegando a los 30 dólares por barril.

Debido a la caída de los ingresos por este lado, Finanzas se ha visto forzado a retirar los ahorros en divisas del Fondo Nacional de Bienestar para cubrir el déficit, por lo que a 1 de marzo quedaban 4 billones de rublos en la parte líquida de la hucha después de retirar 244.000 millones de rublos en febrero y 155.000 en enero.