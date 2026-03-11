Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede incendiar la región

"La guerra más reciente lanzada contra nuestro vecino Irán, provocada por Israel, ha causado una destrucción severa", dijo el jefe del Estado turco en una intervención ante diputados de su partido, el AKP.

"Nuestra región se ha visto cubierta una vez más por el olor a sangre y pólvora como resultado de errores de cálculo, evaluaciones erróneas y, por supuesto, las provocaciones de una red sedienta de sangre", acusó.

El líder islamista dijo que la guerra "debe ser detenida antes de que escale más y envuelva a toda la región en llamas".

Erdogan opinó que si se le da una oportunidad a la diplomacia puede lograrse el fin del conflicto y dijo que su país sigue con sus iniciativas para reactivar la diplomacia, y que ha contactado a las autoridades de Estados Unidos e Irán para buscar una solución.

El presidente turco recordó a las 175 escolares muertas en los bombardeos y que más de 2.000 iraníes han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos.

También dijo que este conflicto está añadiendo presión a la economía mundial.