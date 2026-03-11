España se desmarca de la misión de Francia en el estrecho de Ormuz y no enviará cazaminas

En declaraciones a los periodistas, Robles afirmó que no saben cuál es la misión que quiere hacer Francia pero, si la plantea, "es un tema de Francia".

"En este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en la OTAN, ni en la Unión Europea y, por tanto, España no tiene nada qué decir", añadió la ministra, al ser preguntada por la operación de carácter "defensivo" anunciada por Macron para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz mediante el despliegue en el Mediterráneo oriental de ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaaviones.

Actualmente, la fragata española Cristóbal Colón acompaña al portaaviones francés Charles de Gaulle -que formará parte de la operación francesa en Ormuz- en una misión para dar protección y defensa aérea a Chipre, debido al ataque que este país de la Unión Europea sufrió como consecuencia de la guerra de Irán.

Esa es la misión en la que está España, recalcó Robles, que destacó que se trata de una misión de seguridad, de mantenimiento de la paz, "en ningún caso" de carácter ofensivo y que es la "continuación" de la misión mantenida en el Báltico, por lo que no debe pasar por votación en el Congreso español.

"El cometido de la fragata Cristóbal Colón cuando se ha acordado es el que es: llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz", apuntó. Respecto al fin de la misión, dijo que habla cada día con el comandante de la fragata y que los militares están "orgullosos de servir a su país y orgullosos de contribuir a la paz".

También descartó enviar cazaminas, que ya están en misiones de la OTAN en el Ártico y en el Báltico, en el flanco este, punto en el que pidió no olvidar el apoyo a Ucrania, además de contribuir en el flanco sur. "Ahí nos quedamos", subrayó la ministra.

Robles se refirió a la situación "grave" que se vive en Oriente Medio y se dirigió a las familias de los militares españoles desplegados en Líbano, Irak y Turquía para decirles que se están tomando todas las medidas de protección y seguridad.

Además, replicó a un senador estadounidense, el republicano Lindsey Graham, que pidió trasladar las bases ubicadas en España por la falta de apoyo a la guerra contra Irán, y apuntó que otros congresistas tienen una opinión diferente y que España es un aliado "fiable" y "responsable".

"Se trabaja en muchísimas misiones. Las bases no van a servir para datos concretos de ataque de guerra. En el resto, las bases están precisamente operativas", recalcó Robles.