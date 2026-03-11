Fráncfort cae un 1,37 % después de que volvieran a subir los precios del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una bajada del 1,37 % en 23.640,03 puntos.

El precio del barril de Brent superó los 92 dólares, un 5 % más que el martes.

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con Axios que la guerra con Irán podría terminar pronto porque no hay nada más que se pueda atacar.

Pero el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ofensiva militar a Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se consiga "la victoria en la campaña".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Dado el caos reciente en los mercados financieros, la Administración Trump busca ahora una estrategia de salida relativamente rápida que, aún así, puede aumentar su influencia en el juego de ajedrez estratégico con China", consideran los analistas del grupo de estrategia de inversión del Instituto de Inversión de UniCredit.

Por ello prevén que "la guerra durará unas pocas semanas más, con consecuencias insignificantes para el crecimiento y la inflación".

Para los mercados significa que el dólar seguirá bajo, con un crecimiento sólido de los beneficios y de los rendimientos de los bonos gubernamentales dentro de un rango limitado, según el Instituto de Inversión de UniCredit.

Pero si los precios del petróleo y el gas natural se estabilizan a niveles mucho más elevados en caso de una guerra prolongada, la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) deberán afrontar la incómoda situación de unas economías que crecen menos, aumento de la inflación y mercados inestables, considera esa entidad de análisis.

El fabricante de armamento Rheinmetall se desplomó un 8 %, hasta 1.520,50 euros después de presentar resultados y previsiones.,

Henkel, fabricante de bienes de consumo como el detergente Persil y los productos para el cuidado del cabello Schwarzkopf, bajó un 3,5 %, hasta 70,54 euros, también después de publicar resultados.

La inmobiliaria Vonovia cedió un 5,9 %, hasta 24,22 euros, y el fabricante de software para empresas SAP bajó un 2,4 %, hasta 165,44 euros.

La empresa de distribución de químicos Brenntag ganó un 3 %, hasta 46,70 euros, BASF subió un 1 %, hasta 46,31 euros, y Bayer avanzó un 1 %, hasta 40,02 euros.