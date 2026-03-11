FundéuRAE: “precios récord” o “precios récords”, ambas válidas

Es frecuente encontrar en los medios casos como los siguientes: “El gasto en sueldos públicos alcanza cifras récords”, “El auge de la IA provoca gastos récord en red eléctrica” o “El guardián de la información clasificada del Ejército y el CNI logra resultados récords”.

Según explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la voz “récord” puede permanecer en singular o pluralizar cuando tiene el sentido de ‘no logrado hasta el momento’ y acompaña en aposición a un sustantivo plural. Se recuerda que su plural es “récords”, también escrito con tilde.

Por lo tanto, todos los ejemplos anteriores se consideran válidos.

