Ghana confirma dos nacionales heridos en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Dubái

"Sus heridas no son graves y esperamos una pronta recuperación completa", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés en un comunicado, en el que condenó "enérgicamente cualquier acto que ponga en peligro la vida de civiles y las infraestructuras críticas".

Anteriormente, el Gobierno dubaití había informado de que cuatro personas (dos ghaneses, un bangladesí y un indio) resultaron heridas este miércoles en un ataque con dos drones iraníes en las inmediaciones del citado aeropuerto, uno de los más transitados del mundo, y que ha sido blanco de ataques similares en los últimos días.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en especial Dubái, la capital comercial del país, así como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de numerosos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio, el 28 de febrero, de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra el país persa y la respuesta iraní.

El aeropuerto de Dubai fue una de las primeras instalaciones atacadas por Irán en EAU el 28 de febrero, lo que obligó a suspender las operaciones durante algún tiempo.