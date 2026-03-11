Gobierno de Panamá investiga muerte de mono araña por tuberculosis contagiada por humano

La investigación será para "revisar de manera detallada los procedimientos aplicados durante el manejo, atención y seguimiento médico que se le brindó al ejemplar, con el fin de determinar la trazabilidad del contagio y garantizar la transparencia en este caso".

También pretende determinar "medidas correctivas que se deben aplicar a futuro en situaciones similares, para garantizar el bienestar de los animales silvestres que ingresan para ser atendidos en la clínica veterinaria de la institución, así como la salud humana del personal veterinario y de la población en general".

La hembra de cuatro años, una Ateles fusciceps, llegó en noviembre pasado a una clínica veterinaria pública especializada en fauna silvestre "producto de una tenencia ilegal", con un cuadro de "abundante secreción nasal, mucha tos, alopecia, pañalitis por el uso de pañales desechables y obesidad", según reciente información oficial.

Tras realizar una PCR, los resultados evidenciaron una tuberculosis zoonótica de origen humano, altamente contagiosa con riesgo de salud pública. El análisis detalló que el contagio habría ocurrido de humano a animal, lo que indica que el primate estuvo en contacto con una persona infectada, según la cartera de Ambiente.

El Ministerio de Ambiente panameño detalló en la víspera que este tipo de enfermedad puede transmitirse entre humanos y animales en ambas vías, toda vez que lamentó que "debido a las complicaciones asociadas a la enfermedad y al deterioro progresivo de su estado de salud, la mona no logró sobrevivir".

Tras confirmar el diagnóstico, se activaron los protocolos interinstitucionales así como las autoridades sanitarias realizarán "los muestreos correspondientes de las personas que tuvieron contacto con el primate".

El ministerio señaló que el caso "evidencia los riesgos de la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que la falta de controles sanitarios y de condiciones adecuadas facilita la transmisión de enfermedades entre humanos y animales" por lo que exhortó a no tener fauna silvestre como mascotas, ya que también está prohibido por ley.