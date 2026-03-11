Hamás califica como una "honorable posición" el cese de la embajadora de España en Israel

"Celebramos la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora de la entidad sionista criminal (Israel) y reducir su representación diplomática, lo que llega como una continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo rechazando el genocidio infringido contra nuestro pueblo palestino en Gaza", recoge un comunicado de la organización.

El Gobierno español cesó este miércoles a Sálomon Pérez, en una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con Israel por la guerra de Irán, de modo que queda temporalmente al frente de la legación una encargada de negocios, "al mismo nivel" que la representación que tiene la Embajada de Israel en Madrid.

"Consideramos esto una noble posición que refleja un compromiso genuino con los valores humanitarios", continúa el texto.

La organización islamista dijo valorar la "valiente" posición de España, pero reiteró su llamado a otros países a cortar las relaciones diplomáticas con Israel.

Sálomon fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel.

El Ministerio de Exteriores español ha explicado que Sálomon, que llevaba en el cargo desde 2021, fue llamada a consultas "'sine die'" y a partir de ese momento la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios, lo que seguirá ocurriendo por el momento.

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que reconocería el Estado de Palestina.