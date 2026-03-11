Hijo menor de Mugabe negociará un pacto culpabilidad por intento de asesinato en Sudáfrica

La defensa de ambos quiere que el caso pase del Tribunal de Magistrados de Alexandra en Johannesburgo (noreste) a un tribunal de primera instancia para llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad y sentencia a fin de agilizar el proceso, según recogen medios locales.

Ambos permanecerán en prisión preventiva hasta que vuelvan a comparecer ante el tribunal el próximo 17 de marzo para negociar los cargos.

Durante la audiencia, la Fiscalía Nacional (NPA) reveló que el jardinero del hijo de Mugabe recibió el pasado 19 de febrero un disparo por la espalda, cuando intentaba huir de su residencia en Johannesburgo tras un enfrentamiento con los acusados.

Un guardia de seguridad de una propiedad vecina alertó a la policía y los servicios de emergencias, tras avistar al hombre tirado en el suelo.

La Fiscalía alegó que el arma de fuego utilizada y la munición encontrada en posesión de Chatunga Mugabe durante el incidente no tenían licencia legal.

Chatunga y Mutonje, que son primos, están acusados de intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y obstrucción de la justicia, después de que el hijo de Mugabe presuntamente disparara contra su jardinero en el exclusivo barrio de Hyde Park, en Johannesburgo.

También se les han añadido cargos por infringir la Ley de Inmigración, ya que la NPA alegó que ambos hombres se encontraban en el país de forma ilegal.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, porque en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un caso, aunque no se conocieron los detalles del desenlace del caso.

Chatunga también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.