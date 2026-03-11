Hong Kong aumenta presión regulatoria en sector financiero con redadas en firmas chinas

Los registros se practicaron el martes en las divisiones de mercados de capitales de renta variable de la filial local de Citic Securities y de Guotai Junan International, según personas conocedoras del operativo consultadas por el medio chino Caixin.

La propia Guotai Junan International difundió horas después un comunicado oficial en el que confirmó que funcionarios de La Comisión de Valores y Futuros (SFC por sus siglas en inglés) y de la ICAC se presentaron en su sede central de Hong Kong con órdenes judiciales y requisaron documentación.

La sociedad precisó que un empleado que no forma parte del consejo fue detenido por el organismo anticorrupción.

La firma adoptó de inmediato la suspensión del trabajador "de todas sus funciones operativas y poderes ejecutivos" con efectos desde el 10 de marzo “hasta nuevo aviso”.

Asimismo, insistió en que “el resto de sus actividades, incluida la banca de inversión y el conjunto de divisiones, prosiguen con total normalidad”.

“La compañía mantiene su solidez financiera y todas sus operaciones se desarrollan de forma ordenada y conforme a la normativa”, subrayó el texto.

Fuentes consultadas por Caixin identificaron al ejecutivo afectado como Pang Jupeng, responsable de mercados de capitales de renta variable de Guotai.

La acción se produce en plena reactivación de los mercados de capitales de la excolonia británica.

La ciudad semiautónoma recuperó en 2025 el primer puesto mundial en captaciones mediante salidas a bolsa (IPO) y registró el inicio de año más activo de su historia, con varias operaciones multimillonarias y un fuerte incremento del volumen negociado.

Aunque no han trascendido los detalles concretos del caso, las autoridades han intensificado la supervisión de las prácticas de financiación bursátil.

Entre los expedientes abiertos figura la investigación al fondo de cobertura Segantii Capital Management por supuesto uso de información privilegiada. El año pasado, la ICAC imputó además a un exempleado de la Bolsa de Hong Kong por presuntos sobornos vinculados a otro caso de uso de información privilegiada.

En paralelo, la SFC ha emitido advertencias reiteradas a las firmas de corretaje para que eviten presentar solicitudes de IPO incompletas o de calidad insuficiente en medio del actual auge de salidas a bolsa.

Estas actuaciones suponen una estrategia coordinada de los reguladores para preservar la integridad del mercado en una fase de elevada actividad.

Las autoridades han reiterado su compromiso con una supervisión estricta del sector financiero, sin que hasta la fecha se hayan formulado cargos formales contra las entidades afectadas.