HRW: Fuerzas de seguridad de RDC cometen desapariciones forzadas por supuesto apoyo al M23

"Durante el últimos año, las fuerzas de seguridad congoleñas han detenido en secreto a personas por motivos infundados en el centro de la capital. En la mayoría de los casos, las detenciones parecen tener motivaciones políticas o afectar a personas sospechosas de apoyar al grupo armado", afirmó en un comunicado Lewis Mudge, director para África central de HRW.

La organización pro derechos humanos documentó los casos de 17 personas que han sufrido desapariciones forzadas o cuya desaparición ha sido denunciada desde marzo de 2025 y recibió "información creíble" de otros casos.

Muchos de ellos fueron encontrados, a menudo meses después, bajo custodia del Consejo Nacional de Ciberdefensa (CNC), que llevó a cabo los arrestos "arbitrariamente" junto con la Policía Nacional Congoleña y la Guardia Republicana del presidente, detalló la ONG.

Los exdetenidos entrevistados por HRW explicaron que fueron arrestados tanto por uniformados como por agentes de paisano, muchas veces en plena noche, y que fueron trasladados a centros de detención con los ojos vendados y sin haber visto una orden de arresto, mientras se les negó el acceso a abogados.

Tras ser retenidos e interrogados por el CNC en sus oficinas o en el Estadio de los Mártires de Kinsasa -el más grande del país-, fueron trasladados a otros lugares de la capital, posiblemente habitaciones privadas en hoteles, relataron.

"Exdetenidos afirmaron que sus interrogatorios tenían poco que ver con inteligencia cibernética y se basaban en acusaciones de connivencia con el grupo armado M23 (...), vínculos con el expresidente Joseph Kabila, acusado de apoyar al M23, o complots golpistas", señaló HRW, sobre esta milicia que combate en el este del país contra el Ejército congoleño y con el apoyo de la vecina Ruanda.

Otros entrevistados creen que fueron arrestados por sus opiniones políticas opositoras.

Según sus abogados, cinco de los detenidos fueron trasladados al sistema judicial militar o civil, donde se enfrentan a cargos por delitos contra la seguridad del Estado o por insultar al presidente.

Otras ocho personas fueron puestas en libertad y tres más siguen bajo arresto, de acuerdo con HRW, que no aclara la situación de la decimoséptima víctima.

"El Gobierno congoleño está usando el CNC como instrumento para llevar a cabo detenciones de civiles por motivos de seguridad dudosos y aún no sabemos cuántos siguen arrestados", afirmó Mudge.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.