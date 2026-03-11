India asegura que desvía el 70 % de su crudo por rutas fuera de Ormuz tras la crisis

"Cerca del 70 % de nuestra importación de crudo proviene ahora de rutas fuera del estrecho de Ormuz, comparado con el 55 % anterior", aseguró la secretaria conjunta del Ministerio de Petróleo y Gas Natural, Sujata Sharma, en una rueda de prensa del Gobierno este miércoles sobre la guerra Oriente medio.

El Gobierno aseguró que este hito es el resultado de la diversificación, gracias a la cual los volúmenes de crudo asegurados hasta la fecha superan los niveles que habitualmente habrían transitado por el estrecho de Ormuz, confirmando que las refinerías han garantizado ya múltiples cargamentos procedentes de diversas fuentes internacionales.

La funcionaria reiteró que el suministro nacional está garantizado y que se esperan nuevos cargamentos en los próximos días, mientras las empresas de crudo operan al máximo de su capacidad, "superando en algunos casos el 100 % de su rendimiento habitual".

Sobre el suministro de gas natural, la funcionaria detalló que casi la mitad de las importaciones se han visto afectadas por la crisis, lo que ha obligado al Gobierno a intervenir el mercado para priorizar el consumo doméstico y el transporte.

Bajo esta medida de emergencia, el sector industrial y las refinerías sufrirán recortes en su suministro de hasta el 35 % para asegurar que el combustible llegue sin interrupciones a los hogares.

La situación más crítica se concentra en el suministro de GLP o gas de cocina, un recurso del que India importa el 60 % de sus necesidades y cuya logística depende en un 90 % del estrecho de Ormuz.

Aunque la producción nacional ha subido un 25 %, el Ejecutivo ha decidido destinar todo este volumen exclusivamente a familias, hospitales y escuelas. Una decisión que ha dejado a restaurantes y hoteles en una situación crítica y al borde de bajar sus persianas tras las denuncias de desabastecimiento de ayer.

Para mitigar el impacto económico, el Gobierno ha absorbido gran parte del aumento de los costes internacionales para proteger a los consumidores, fijando el precio de la bombona en 913 rupias tras una subida de 60 que, sin intervención pública, habría sido mucho mayor.

Actualmente en el estrecho de Ormuz se encuentran 28 barcos de bandera india, de los cuales 24 están al oeste con 677 marinos a bordo y otros cuatro con 120 tripulantes navegan en el este, en medio de los continuos ataques en la región, el Gobierno asegura que monitorea constantemente su situación.