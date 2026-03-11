Inditex gana 6.220 millones en 2025, un 6 % más, y encadena su cuarto año de récord

Las ventas se incrementaron un 3,2 %, para llegar a 39.864 millones, una cifra que nunca antes había alcanzado, pero, igual que el año pasado, sufrió una desaceleración en el ritmo de incremento respecto al ejercicio precedente, según los datos que envió este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

En el caso de las ventas online, éstas crecieron en 2025 un 4,8 %, hasta alcanzar los 10.656 millones.

Inditex, la mayor empresa cotizada española, abrió tiendas en 41 mercados en 2025 y se mantuvo "muy activo" en proyectos de optimización de tiendas, con 190 aperturas, 217 reformas y 293 absorciones. Al cierre del ejercicio 2025 operaba 5.460 tiendas.

El 51,3 % de sus ventas provienen de Europa (sin España), el 17,8 % de América, y otro 15 % de Asia y del resto del mundo. De España obtiene el 15,9 %.

Zara (que incluye Zara Home y Lefties) sigue siendo el origen de la mayor parte de sus ventas netas, con 28.051 millones; seguido de Bershka, 3.286 millones; Stradivarius, 3.002 millones; Pull&Bear, 2.546 millones; Massimo Dutti 2.019, y Oysho 960.

El margen bruto (las ventas menos el coste de las mercancías) se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9 % superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas.

Los gastos de explotación aumentaron un 2,8% respecto a 2024. Los gastos de personal pasaron de 5.643 millones a 5.914 millones en 2025; mientras que los arrendamientos pasaron de 1.072 millones a 1.085.

El resultado operativo (ebitda) creció un 5 %, hasta 11.267 millones.

Para 2026, estima unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones, que se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online. El grupo contempla incrementar en un 5 % el espacio bruto anual en 2026,

Prevé abrir su primera tienda de Zara en Curaçao (Brasil). Además, Bershka lanzará sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos. Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos y abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega. Pull&Bear abrirá en Dinamarca.

Zara Home tendrá sus primeras tiendas en Irlanda y Noruega. Lefties continuará su expansión con sus primeras aperturas en el Reino Unido y Francia.