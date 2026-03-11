Mundo
11 de marzo de 2026 - 06:25

Irán acusa a EE.UU. e Israel de atacar un banco tras fracaso militar y promete respuesta

Teherán, 11 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes acusaron este miércoles a Estados Unidos e Israel de atacar un banco del país "tras fracasar en sus objetivos militares", lo que deja "manos libres" a Teherán para responder de forma "dolorosa" contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.

Por EFE

La Base Jatam al Anbiya, mando unificado de las Fuerzas Armadas, calificó el ataque de "ilegítimo y no convencional", según la agencia oficial IRNA, y avisó de una "respuesta recíproca y dolorosa".

Además, instó a la población en Oriente Medio a no aproximarse a un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta la fecha diez víctimas mortales.