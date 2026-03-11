Irán lanza su ataque "más duro" y el petróleo sigue en bajada: el duodécimo día de guerra

Tampoco se despejan aún las dudas sobre qué ocurrirá con la veintena de futbolistas y miembros de la selección iraní que se encuentran en Malasia tras dejar Australia, país que les ofreció asilo por las preocupaciones surgidas tras las críticas por no cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia.

Este es el resumen de las últimas horas del conflicto:

- El ministerio de Defensa de Catar informó este miércoles de que ha interceptado un número indeterminado de misiles, tras los ataques aéreos lanzados previamente por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

- El Ministerio saudí de Defensa informó de una oleada con misiles y drones contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país. Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles". Y el Ejército de Kuwait reveló que sus sistemas de defensa detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país".

- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber lanzado la ola "más devastadora y más dura" desde el inicio de la guerra. El cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán, aunque no concretaron los objetivos concretos atacados, y el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) aseguró que no hubo víctimas.

- Irán también aseguró haber atacado "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí.

- Un dron impactó una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes.

- El grupo chií libanés Hizbulá y las tropas de Israel mantuvieron este miércoles enfrentamientos en el sur del Líbano, que fue blanco de nuevo de fuertes bombardeos israelíes que causaron al menos 9 muertos y 13 heridos.

- Estos choques coincidieron con el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel de que iba a bombardear "infraestructura" de Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut feudo del grupo chií.

- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros en el mar alrededor del mundo, alertó este miércoles de que un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil a poca distancia del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

- Mientras, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación" por la estratégica vía.

- Pese a la situación y las insinuaciones de EE. UU. e Israel de que el final podría estar cerca, el petróleo brent se desplomó un 11,28 %, hasta situarse en 87,80 dólares el barril. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó un 11,94 % al cierre y se colocó en 83,45 dólares el barril.

- Las bolsas asiáticas respondieron a la caída del petróleo con aperturas al alza, como el Nikkei, que subía casi un 2 % en la apertura de este miércoles.

- La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que algunas integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, gesto por el que fueron tildadas de "traidoras".

- Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce mientras una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que había aceptado protección humanitaria en Australia decidiera finalmente regresar a su país. Se desconoce aún si el resto viajará desde Malasia a Irán.

- Pese a que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, adelantó que el martes sería el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra, no trascendieron más ataques contra la república islámica a lo largo de la noche más allá de los informados por el Ejército israelí durante la tarde del martes.